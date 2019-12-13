民進黨昨天公布《給台灣一封信》催票影片，高雄篇的主題是「台灣對不起」。韓競辦今天怒回「高雄人憑什麼沒有投票給民進黨就要道歉」，民主國家的選舉，只有政治人物會對不起選民，質問「沒投給民進黨就是低級、被鄙視？」砲轟「敗選都是they的錯，永遠不懂反省的民主退步黨」。

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