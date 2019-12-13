蔡英文總統今會晤諾魯共和國總統安格明伉儷，並見證兩國簽署《中華民國(台灣)政府與諾魯共和國政府航空服務協定》，安格名表示，2000年初諾國經歷金融危機，是台灣進一步幫助他們重振「諾魯航空」的運作，這樣艱困的考驗，才能看出真正的朋友，也正代表台諾幾年來建立起的關係。

盼未來透過更多合作計畫，讓兩國邦誼不斷提升。

總統致詞時表示，中華民國台灣和諾魯都是太平洋大家庭的一份子，就像安格明總統所說，兩國就是一家人。藉此機會，她要感謝諾魯政府對台灣的情誼，長期在國際上大力支持台灣。

總統指出，在今年聯合國總辯論、以及剛落幕的「聯合國氣候變化綱要公約」第25屆締約方大會（UNFCCC COP25），安格明總統也都積極呼籲世界各國應該接納台灣、正視台灣人民享有的權利，她要特別感謝安格明總統的支持。

總統提到，此外，安格明總統也在這些重要的國際場合中，公開肯定了台灣對全球永續發展做出的貢獻。面對氣候變遷的挑戰，海洋國家該如何永續發展，確實是台灣和諾魯都非常關心的問題。

總統強調，台灣有能力、也有意願要秉持著聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals，SDGs)的精神，和地球村的夥伴們互相扶持，朝著「讓世界更美好」的目標前進。

總統指出，「諾魯就是我們不可或缺的夥伴」，希望和諾魯加強交流，創造互惠互助的雙贏發展。

總統說，除了延續現有的各項合作計畫，未來，「台灣港務公司」將在諾魯新港口完工後，提供經營管理及人員訓練的機會。

總統指出，上個月底，「諾魯航空」也派員來台，針對航線延伸到台北等航空合作議題，跟我們有深入的討論交流。希望在不久的將來，能夠開設連接兩國的航線，加強雙方民間交流，讓兩國關係更加緊密。

總統提到，這些年來，台諾兩國持續深化彼此情誼，也培育出越來越多的「台灣之友」。這次隨團的外貿部皮里斯（Asterio Appi）副部長，過去在屏東科技大學求學，也是其中一位。她非常期待未來透過更多的合作計畫，讓兩國的邦誼不斷提升。

安格明總統致詞時表示，諾魯非常重視與台灣的關係，就像他不斷強調的，「台灣跟諾魯是一家人」。他也感謝台灣政府對諾國年輕人提供的獎學金計劃，他們回到諾魯仍對台灣的臭豆腐念念不忘。

會談結束，總統也見證安格明總統代表該國交通部長與我交通部長林佳龍簽署《中華民國(台灣)政府與諾魯共和國政府航空服務協定》，未來雙方航空公司可飛航台灣與諾魯間，不僅有助於拓展雙邊國際航線，且有利於我與太平洋地區友邦之航網建構，並進一步加強台諾兩國經貿文化交流。

(中時 )