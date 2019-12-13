女性也可以駕馭銲接技術，在以男性為主的銲接就業市場上佔有一席之地，勞動力發展署桃竹苗分署「銲接實務班」22歲的林品均為幫家裡擔負家計報名職訓，她是職類歷年來最年輕的女學員，也是首位拿到一般手工電銲甲級證照的女性學員，結訓後將投入職場，期許自己一展長才。

林品均畢業於文化大學機械系，她到彰化一間工廠面試，才知道銲接工作起薪 45K起跳，讓她下定決心要往銲接技術人員發展， 無奈因為沒有相關證照及經驗，每次應徵總是被拒於門外，在雇主的建議下，她報名職訓從頭學習。

因是全班唯一的女生，林品均常招來男同學異樣眼光，時間一久，男同學不僅會主動幫忙，還會教她如何銲接才能銲得漂亮。她說，剛開始練習時，常被銲渣燙傷，手上腳上都是傷口，久了才掌握「手要穩、心要細、專注力要夠，還有全副武裝防護」秘訣，訓練也漸入佳境。她還說，大學都是學科，很少有實作課程，參加職訓後，因為有興趣反而比在大學讀書還認真學習。

訓練師吳祥裕指出，銲接工作早期多半是年長、學歷較低的人從事，近年來已慢慢有年輕化且高學歷的趨勢，如果懂銲接技術，又懂識圖繪圖，高薪不是問題。

吳祥裕鼓勵失待業民眾，銲接產業長期缺工，1個人平均有三點多個工作機會，只要能克服「不怕煙、不怕髒，還要不怕熱」等環境，肯學肯做，想要踏入這個行業，月薪10萬元以上絕對不是夢想。

桃竹苗分署長賴家仁表示，電銲、CO2銲多用在鋼構或離岸風電等重工業的公共工程上，銲接多屬厚板或特厚板的鋼材，加上都在現場又比較粗重，還要爬上爬下，因此不適合女性就業。反而是中薄板的不鏽鋼或鋁合金等輕巧的輕工業，用的是氬焊，且都在室內工作，較適合女性就業，他還說，目前在國外有很多女性從事鋁合金等輕工業的銲接工作，女性眼明手快又細心，加上銲接品質又好，因此許多雇主都很喜歡僱用女性，歡迎想要接受挑戰的女性加入。

桃竹苗分署鼓勵沒有相關工作經驗或專長的失(待)業者參加職業訓練課程，109年相關課程已開始受理招生，歡迎民眾可至台灣就業通及桃竹苗分署網站查詢各項課程，或洽03-485-5368轉分機1602-1640。

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