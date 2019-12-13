新竹市清華附小、建華國中及新竹女中3校美術班聯合美展「從心定藝」13日在巨城購物中心登場。（陳育賢攝）

新竹市清華附小、建華國中及新竹女中3校美術班聯合美展「從心定藝」13日在巨城購物中心登場，此次特別展出水彩、水墨、國畫、素描等79件作品，內容則包括動物聯想曲的創意表現與從心看見自己的自畫像等作品。

「從心定藝」展是於即日起至12月30日在巨城購物中心2樓迴廊展出，此次是3校美術班第2度聯合推出美展，其中，清華附小是由5年級美術推出23件作品參展。

其創作內容分為兩類，包括以動物聯想曲的創意表現，由學生選擇自己喜歡的動物，結合生活經驗與創意聯想，將動物們「從心定藝」，以水墨作品呈現。另一部分是「從心看見自己」的自畫像作品，作品中呈現的是學生生活經驗與內心世界，藉由畫作說出童年的幻想與生活。

23件作品不強調高超的繪畫技巧，而是每個孩子的創意和巧思，以及滿滿的童年回憶。此外，新竹動物園休園了兩年多，即將在年底重新開幕，孩子們對他充滿了期待，學生們也透過臉部彩繪動物造型的創作，搭配熱舞，顯現出清華附小學生的熱情活力與創意。

建華國中推出的28件作品是由8年級美術班學生創作，內容包含水彩、素描、國畫等類別，件件都是進入美術班這1年多用心創作的藝術作品，其中有許多作品在新竹市美術比賽中獲得不少獎項肯定。

新竹女中則由2年級美術班學生參展，每人精選出1件作品，共推出28件作品參展，內容多以4開的創意表現科自畫像為主，搭配水彩、素描、水墨等作品，主要是呈現高中1年半以來的術科學習成果，重點不在於是否完成1件非凡作品，而是自己與自己的對話，是否有認真、誠懇地投入創作，為高中學習歷程畫下1個逗號。

(中時 )