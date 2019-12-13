賈乃亮現身工作室聊天群。（圖／翻攝自賈乃亮工作室微博）

35歲賈乃亮上月宣布結束和李小璐7年婚姻，昨(12日)賈乃亮工作室曬出多張員工聊天群截圖，可見賈乃亮突然深夜「突襲」工作人員，先問大家都在做什麼，員工回答在加班，賈乃亮下句回：「來精神精神！30秒截圖購物車給我，幫你們清空！」主動提議要幫員工在購物節血拚成果買單，被讚是最暖好老闆。

李小璐2017年底和饒舌歌手PG One鬧出夜宿門事件，兩人當時否認，今年10月網上流出李小璐和PG One的親密影片，第一時間傳出賈乃亮在劇組崩潰，本來有說有笑頓時安靜，令粉絲相當擔心他的狀況。最近工作室曬出賈乃亮殺青近照，臉上被化了受傷妝，雙頰消瘦，但看似精神不錯，才讓人鬆了一口氣。

昨逢大陸電商購物節，賈乃亮工作室分享聊天群中的對話，可見他先關心大家在做什麼，接著提議要幫大家買單，還逗趣貼了「我的卡，拿去刷吧」截圖，引來員工回應：「啊啊啊啊」、「激動的手顫抖的心」，其他網友則說：「請問亮哥工作室還缺人嗎！」、「太羨慕了吧」、「請善待這位暖心老闆」，賈乃亮也回說：「只是沒想到還有107件的」，笑翻眾人。

(中時電子報)