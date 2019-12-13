三星今(13)日宣布Galaxy A系列再添生力軍，推出Galaxy A71和Galaxy A51，三星期望藉由Galaxy A71和Galaxy A51的推出，成功打造強大且完整的Galaxy A系列陣容，Galaxy A51預計2020年1月初在台上市，而Galaxy A71上市計畫未定。

Galaxy A71和Galaxy A51均搭載四顆鏡頭，包括主鏡頭、123度超廣角、微距和景深鏡頭，並結合一系列智慧功能，Galaxy A71與Galaxy A51的主鏡頭，分別搭載6,400萬及4,800萬像素，其所搭載的「123度超廣角」鏡頭，具備等同於人眼視覺的視野，如遇適合使用的場景， 其「intelligent switch」功能會建議「Wide Shot」模式並自動開啟；「微距」鏡頭能近距離對焦極細微之處，進入肉眼難以窺見的微觀世界；「景深」鏡頭則能透過「景深即時預覽」功能，讓畫面主角更加突出。

三星Galaxy A71和Galaxy A51均搭載Super AMOLED設計的Infinity-O極限全螢幕。分別以6.7吋及6.5吋的螢幕，帶來超寬廣的沈浸式視覺體驗，透過三星有史以來最大的手機螢幕猶如置身場景中。

三星Galaxy A71和Galaxy A51分別配備4500mAh與4000mAh超大容量電池，為使用者帶來足以續航一整天的滿滿電量，另外，以25W和15W的快速充電功能，滿足消費者對智慧型手機的快速充電需求。

Galaxy A71和Galaxy A51亦為使用者帶來三星的智慧應用程式以及三星生態圈，包括Bixby(Vision、Lens Mode、Routines)、Samsung Pay、Samsung Health等。此外，這二款裝置亦受到國防級安全平台Samsung Knox的嚴密保護。

(時報資訊)