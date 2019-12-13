「直播經濟」的竄起，捧紅許多無名網紅，改變觀眾的觀影習慣，看準直播經濟商機，亞太電(3682)GtTV今(13)日宣佈與國內最大專業直播平台展開跨螢合作，成為業界第一個將OTT服務與直播平台結合的電信業者，GtTV除導入17 Media三檔超夯節目，豐富頻道內容。

亞太電表示，Gt TV為業界擁有最多直播頻道的行動第四台，包含新聞、體育、戲劇、娛樂等超過160個頻道，除現行手機/平板可以觀看外，也推出支援機上盒及智能電視的TV版，讓用戶享受隨身不間斷的行動影音饗宴。直播節目講求「即時性」，期待未來透過與17Media的合作，結合5G低延遲、大頻寬、多連結特性，豐富直播內容、提升觀影體驗，搶攻5G智慧娛樂商機，領直播產業進入新紀元。

亞太電GtTV積極展開異業合作，不斷豐富頻道內容，透過本次與17Media合作，搶攻年輕族群眼球商機，根據17 Media數據，去年整年度粉絲為直播主按出了40億顆愛心，且台灣觀看直播的用戶黏著度高、觀看時間長，平均停留時間可達45分鐘，GtTV看準粉絲力量及O2O互動趨勢，與17 Media合作推出「Gt 5姬女孩選拔賽」，藉此帶動用戶上線熱度。

(時報資訊)