「島嶼身世‧記憶長河－再造歷史現場時空旅行」展覽即日起展至15日，邀民眾以六感感受歷史。（林欣儀攝）

推動歷史文化保存，文化部文資局近年來與地方政府攜手，以五大主題規畫、投入「再造歷史現場」計畫，至今已核定37件計畫，為展現初步成果，文資局13日起在文化資產園區舉辦「島嶼身世‧記憶長河」展覽，透過構築出「新現場」的方式帶領民眾走入歷史。

文化部長鄭麗君、文資局長施國隆及國防部等相關單位代表一同按下啟動鈕，為「島嶼身世‧記憶長河－再造歷史現場時空旅行」展覽揭開序幕。鄭麗君指出，透過把歷史文化價值帶入城市的空間治理，期待形成一場召喚歷史文化意識的公民運動。

走進展區，可見到由舊照片、影片與不同歷史物件呈現的展場，文資局表示，「再造歷史現場」主題橫跨眷村文化、戰地文化、大航海時代文化、礦業文化及結合菸葉廠、紙廠的產業文化資產活化再生，目前補助地方金額達60億，37件計畫中有30件已展現初步成果。

鄭麗君強調，上任文化部長前，常看到許多糖廠、菸廠或眷村、老舊廳舍被閒置，她看到的是記憶的遺失，透過再造歷史現場的計畫將這些空間一棟一棟搶救回來，也藉此啟動系統性的文化治理，未來更盼將此思維帶到國家與城市的發展，更能從中去發掘千千萬萬個隱藏在歷史中的故事。

文資局指出，這場展覽以「莫比烏斯環」概念呈現主視覺，藉以傳遞文化的持續、無限運行，即日起至15日邀民眾透過嗅覺、聆聽等六感方式感受歷史。

(中時 )