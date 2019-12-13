近日吵得沸沸揚揚的「花生之亂」，農委會主委陳吉仲13日上午參加屏東農業生物科技園區擴充計畫第一標動土典禮時強調，就是有一股勢力在操縱花生價格，他更措辭強烈地說，奉勸所有想要操作農業議題的政治人物，不要透過選舉把農民當提款機。

陳吉仲解釋，為什麼會有花生事件？就是因為有一股勢力故意在操縱花生市場價格，他把從02年到現在，每年會固定進口的5235公噸的配額，且是明年才會進來的，用來影響國內花生市場價格，農委會無法接受這樣的操作。

他強調，農委會目標是要維持市場機制，且要穩定農民收入，所以當事件發生後，隨即啟動每台斤40元的價格收購，目前已經有將近9成農民已經採收完成，剩下1成，我們還是會在月底前全力協助，把事情告一個段落。

陳吉仲表示，進口會影響市場價格的說法，其實就是在影響市場，這是很典型透過政治操作來影響人民，「我們無法接受這樣的政治操作」，農委會希望從專業角度去解決農業問題。

「我奉勸所有想要操作此議題的政治人物，不要透過選舉，把農民當提款機」，農民在地生產非常辛苦，希望他們不要把公民當成是政治廝殺的對象，只要有任何政治人物進行類似操作，我們絕對會提出強烈抗議跟譴責，且會會用所有措施去保護台灣農民。

(中時 )