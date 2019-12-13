美國加州的海灘近日出現上千隻老二在海灘上，十分壯觀，照片一出來便引起熱議，不過細看原來這是一種特殊生物「陰莖魚」。

這種生物正式名稱為「單環刺螠」，俗稱海腸，膠東半島又稱海雞子，因其形狀似男性生殖器官陰莖而又俗稱為陰莖魚，是一種生活在海洋的螠蟲動物。單環刺螠和其他刺螠屬的生物一樣，是生活在海邊潮間帶泥性底質或珊瑚礁區中的管狀螠蟲動物，主要分布在黃海、渤海沿岸的煙台及附近海域。單環刺螠的季節性很高，只有在春天風浪大時才能捕得。

近日一場暴風雨過後，單環刺螠大量出現在德瑞克海灘（Drakes Beach），數量驚人，幾乎覆蓋了整個海岸

單環刺螠體型肥大，身體前端具一長吻用於覓食，極具彈性，可伸長至一公尺以上，利用其黏性黏著底部的小動物或有機顆粒，由於吻部在外覓食而容易被海鳥啄食，而再生性極強。棲息於泥灘的單環刺螠有很好的潛沙能力，身體能潛到40公分以上。由於外形像男性的生殖器，中醫認為單環刺螠有壯陽、溫補肝腎的作用，適合男性食用。

近期中國有研究表明單環刺螠提取的多肽在體外對人的肝癌細胞有抑制作用，且對正常的肝臟無害，能提高脾指數和胸腺指數等指標，增加其免疫力。

(中時電子報)