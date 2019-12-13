昨日（12）遠東航空無預警宣布停業，造成往返兩岸民眾受池魚之殃，有的家歸不得，有的已先行購買票春節機票卻遭跳票，造成今日遠航臨櫃人潮爆滿，引起不小騷動。立委陳玉珍在事件發生後，緊急連絡國會辦公室，並和台灣金門同鄉會總會建立共同窗口，協助鄉親轉訂機票及登記退費等事宜。

陳玉珍稍早在臉書表示會全力協助金門鄉親處理票務事宜，在剛剛主持完跨部會協調會議後，在臉書說明詳細後續辦法：

一、退費部分

1、使用現金購票者，於2019年12月20日前到遠東官網、App辦理退費登記。

2、使用信用卡刷卡者，於2020年年4月10日前可向各自的刷卡銀行主張爭議性款項。已扣款者可返回款項，未扣款者可以沖正。

3、向旅行社購票者可請旅行社協助向遠航退費登記

二丶已訂機位的鄕親權益部分

1、民航局已協調立榮及華信放大機型。

2、選舉丶春節及馬拉松期間，原先已向遠航訂位購票的民眾，將協助優先轉訂當日之立榮及華信航空。

3、若機位不足，國防部將支援輸運，盡全力滿足消費者需求。

另外，根據民航局副局長表示，遠航尚有「消費者信託保証專戶」1.5 億元在民航局手上，預計可滿足退費消費者的需求。陳玉珍立委國會辦公室同時也會和台灣金門同鄉會總會一起建立窗口，協助轉訂機票及登記退費等事宜。窗口近日會公布，有相關疑問者，請追蹤「陳玉珍 CHEN YU JEN 粉絲專頁」，或加入LINE ID：@lovekinmen。

(中時電子報)