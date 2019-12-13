針對Jello，街口執行長胡亦嘉指出重點就是為用戶而生，本身有四大主軸特色，分別是隱私、貼心、有趣以及無干擾。第一、Jello當中需要經過使用者同意才能加為好友，開啟對話機制，隱私有保障。第二、支援語音訊息連續播放、無痕退群、收回訊息等功能，讓互動溝通更為方便。第三、訊息也支援倒數計時後消失，自製貼圖、手繪貼圖等功能，讓對話更有趣味性。第四、Jello內無廣告、促銷的推廣訊息、也沒有商家帳號，回歸即時通訊軟體的本質，讓使用者不會被太多不相關的資訊干擾。

在許多即時通訊軟體充斥的市場中，胡亦嘉特別分享Jello還支援的手繪貼圖的功能，此外也可以支援其他軟體的GIF圖檔，另外Jello也有串其他的GIF圖檔服務，使用者可以輕鬆搜尋後分享。而如果你的好友分享的貼圖讓你很喜歡，還能收藏起來讓你之後使用，提供頗為有趣的貼圖、GIF圖互動活動。

街口執行長胡亦嘉介紹Jello即時通訊軟體四大特色。（黃慧雯攝）

針對推出Jello後的產品定位，胡亦嘉指出街口App未來將會以支付、金融相關處為主，Jello則將接棒街口生態系當中的轉帳功能，並加入社交場景。根據金管會十月份數據，街口支付在當月轉帳金額達到8億元，超過其他電子支付業者兩倍。街口方面期待，在Jello推出之後轉帳金額在12月份能夠更加成長一倍。明年則期待單月能夠有機會突破50億甚至是100億的目標。

本次街口為了推廣Jello，也特地邀請潤娥前來代言。潤娥分享到剛開始接觸到Jello就覺得產品很新奇有趣，認為適合年輕人來使用。

潤娥提到，他因為工作忙碌，接觸Jello後發現可以一鍵連續播放下多語音訊息，讓他可以一邊工作一邊聽訊息。他個人也喜歡Jello所提供的「手繪塗鴉訊息」功能，可以讓使用者互動更為有趣。而他最想要推薦的朋友的功能則是「悄悄話」。

在Jello接下了原本街口App的轉帳與發紅包功能後，街口今日也預告接下來的農曆年期間將會以Jello為主來推紅包活動，詳情使用者可以關注Jello官方粉絲頁的公告。

(中時電子報)