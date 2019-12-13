日盛首選基金經理人林佳興今（13）日表示，貿易戰持續往正向發展，據外媒報導，美國總統川普行政團隊原則上已與中國達成第一階段貿易協議，法律文本尚未最終確定。雙方在政策上釋出善意，Fed對經濟正面的口吻，12月11日FOMC決議維持Fed Funds Rate目標區間1.50～1.75％符合市場預期，這是今年4月以來首次獲得委員會員全體同意，股市展望正向，投資將重新聚焦明年上半年新產品發表相關供應鏈。

林佳興指出，全球各大央行的動作皆積極放寬貨幣政策來支撐景氣，聯準會重啟資產負債表擴張，市場上資金充沛，感恩節消費表現仍佳，顯示內需仍可支撐經濟，中國政府出臺政策對沖貿易摩擦風險的力度不減，並適時運用降準及定向降準等工具做調節，製造業PMI也止穩回升，台灣則受惠貿易戰轉單及電子備貨旺季使經濟表現相對較好。

林佳興指出，產業方面，電子可關注包括：1.5G相關PCB、網通、手機零組件及上游的wafer、被動元件、記憶體；2.中國仍積極開發半導體，去美化的IC、PA、IP服務仍具商機；3.AMD持續搶佔CPU市佔，Server新平台也推出，概念股受惠資料中心庫存去化且開始增加建置，加上低基期優勢，Server增長幅度大。傳產方面則可關注需求端帶動的族群包括生技、自行車、運動休閒、食品等。

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