「高雄多功能經貿園區特定區停3用地」，面積3,433.37坪，正式公告招商，由於這是亞灣區內的高雄港景第一排，並鄰近三多商圈，高雄港區土開公司希望藉由民間自提BOT招商，引進企業投資飯店和商場等，為了促成此一招商案，土開公司董事長沈妙姿特別協商，將停車場多目標使用的商業設施允建面積，從三分之一提高到50％，鼓勵企業投資意願。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿13日表示，根據停車場多元目標使用的規定，原本的商業設施允建面積，只有總樓地板面積的三分之一，不過，為了提高民間企業投資意願，土開公司積極與高雄交通局協商，成功提高到二分之一，「這是一個大利多」。

她說，「高雄多功能經貿園區特定區停3用地」容積率高達960％，如果全部使用，整體的允建樓地板面積約108,956平方公尺（約32959.19坪），換句話說，投資企業最多可以擁有16479.59坪，做為零售商業、餐飲、娛樂、旅館及電影院等多元商業使用，另50％則作為停車空間，至少600席小客車及35席大客車停車格位，且小客車、大客車、機車及自行車合計設置停車席位數，不得少於1,200席。

土開經理林昭廷指出，台灣港務公司與高雄市政府合資成立的「高雄港區土地開發公司」除了已將「棧貳庫」自營，變身全台最大活化老倉庫商場之外，為了發揮港區獨有場域特色，形成休閒遊憩觀光廊帶，正式公告「高雄多功能經貿園區特定區停3用地」招商。

他說，近年，高雄亞灣藉由中央與地方攜手合作，打造高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、以及高雄環狀輕軌等5大公共建設，已帶動高雄港區整體發展，並引入人潮。

林昭廷表示，「停3用地」具有高雄港景第一排、緊鄰大眾運輸場站輕軌、捷運黃線、以及鄰近三多商圈的絕佳區位優勢，此次招商，BOT期間50年，營運優良的話，可優先再續約，至於土地租金，如以108年公告地價估算，土地租金每年大約723萬元，50年共3.6億元，興建期間以1％計收，營運期間則以3％計收。

他說，由於該案自提BOT，因此，廠商可依據自行提出的規劃構想書，提擬財務可行性初步分析評估，包含土地租金、權利金、投資金額、投資損益概算、以及風險分擔規劃，「無強制規範」，給予廠商彈性的固定權利金及變動權利金提擬內容，未來再由評選小組評選最優廠商。

(工商 )