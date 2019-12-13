台中市政府今（13日）說，將對台電台中火力發電廠用煤量超標開罰，14日起仍持續發電將開罰600萬元，並要求台電盡速完成電力調度。台電則說，台電有穩定供電的義務，若是貿然停機，會衝擊供電系統穩定。

面對中市府強力要求，台電發言人徐造華說，台電會儘量減少燃煤量，但現階段有穩定供電的義務，強調會「增氣減煤」來度過空污期，但要讓台中電廠5部機組同時下線不發電難度很高，畢竟台電有義務要讓備轉容量率維持在法定10％以上，讓人民及工商界不擔心。

據了解，13日當日台中電廠共有5部機組上線發電，總發電量超過275萬千瓩，相當於備轉容量率9個百分點，而13日預估備轉容量率有11.99％，預估尖峰備轉容量有337萬瓩，若是台中電廠機組全數停機，將衝擊供電，預估供電餘裕只剩62萬瓩，低於90萬瓩警戒線，供電燈號從「穩定供電」的綠燈直接下調至「限電警戒」的紅燈。

徐造華說，中市府以一紙誤繕為由的公文，將原許可的1600萬噸，降為1104萬噸，創造可開罰的條件，這一點不僅是台電無法接受，相信各界也無法理解。若是中市府執意開罰，台電只能被迫提出行政救濟。

徐造華舉例，本來一堂50分鐘的考試，但卻在39分鐘時間宣布40分提前收卷，不僅令人錯愕，更不給時間來調整。台電強調，台中電廠是為人民來電而存在，人民要用電，電廠就要發電，台電會在供電穩定的前提下，盡量減少燃煤發電。

對於台中市府做出中火繼續使用生煤將按次處罰的決定，台電盼台中市府考量人民用電的需求審慎依法思考這個決定。

(工商 )