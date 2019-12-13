科工館「SAY夜市－直覺X科學X推理：機率特展」13日正式開幕，此展覽以體驗的方式讓大家了解生活中的機率概念，他們將會場打造成台灣夜市的場景，設有香腸攤及許多趣味遊戲設施，這也是首次讓民眾可以在館內飲食的展覽，展期自即日起到明年5月31日。

這個展覽配合九年一貫的指標及十二年國教的課綱，想以生活中機率問題，翻轉學生對學習機率的印象，不單單只是從學校數學課本學機率，而是從夜市遊戲中培養學生能力的發展，以流利的基礎運算和推演、對數學概念的理解，然後懂得利用推論去解決數學問題。

館長陳訓祥表示，此展花了兩年的時間籌畫，最重要的是讓孩子了解機率的概念，他以骰子為例，告訴大家機率的概念要以長時間的嘗試並以大數據才能解釋，他也希望孩子們可以藉由寓教於樂的方式來學數學。

廳長洪菀媜認為，有許多孩子小時候學基礎數學非常輕鬆，但到了國高中，遇到越來越難的數學問題沒辦法解決，因此對數學失去興趣，所以科工館一直是輔助學校教育的重要角色，希望大小朋友來參觀展覽除了娛樂之外，還可以同時學習數學。

(中時 )