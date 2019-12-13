美國總統川普又與先前在聯合國氣候峰會上「怒瞪」出名的瑞典環保少女童貝里槓上了！由於童貝里獲選雜誌2019年度風雲人物，讓曾遭她公眾怒瞪的川普12日推特上開酸，稱這名 16歲的少女有「憤怒管理」問題，要她冷靜一下，去看場老派電影。

據美國有線電視新聞網12日報導，針對有推文恭賀童貝里（Greta Thunberg）榮獲年度風雲人物殊榮，川普轉推文並回應，「實在荒謬可笑。童貝里必須努力解決她憤怒管理的問題，然後跟朋友去看一部好看的老電影。冷靜，童貝里，冷靜！」。

不過川普推文不久後，童貝里也將自己的推特帳號個人簡介改為：「一個正努力解決憤怒管理問題的青少年。目前正在冷靜當中，和朋友正在看一部好看的老電影。」

greta thunberg changing her bio every time trump belittles her is my favorite thing. pic.twitter.com/fjJoGl0ckB — Roneel Kumar (@pseudofijian) December 13, 2019

童貝里（Greta Thunberg）致力對抗氣候危機，嚴厲批評全球領袖努力不足，9月在聯合國氣候行動峰會上還曾怒瞪川普。川普似乎從此與童貝里結下樑子，推文酸童貝里，說「她看起來像個非常快樂的年輕女孩，期待著耀眼與美好的未來。看到她真棒！」但這段推文立即在網路上引發公憤，網友紛紛痛罵川普噁心。

時代雜誌1927年開始選出年度風雲人物，童貝里成為92年來最年輕的膺選者。時代雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）表示，童貝里體現年輕人的行動主義，「她成為地球今年最重大議題的最大發聲者，她本來沒沒無聞，卻帶起一場全球運動」。

(中時電子報)