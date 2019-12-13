民進黨立委候選人高嘉瑜、吳怡農13日合體在堤頂大道向往來民眾拜票，不少民眾搖下車窗比讚打氣、加油。（張立勳攝）

民進黨立委候選人高嘉瑜、吳怡農13日合體在堤頂大道向往來民眾拜票。（張立勳攝）

前新北市長朱立倫批綠營「下架吳斯懷」的訴求是抹黑、抹紅，民進黨北市內湖、南港區立委候選人高嘉瑜13日反擊，下架退將吳斯懷是全民共識，如果認為是抹黑抹紅，請朱和國民黨大方說支持吳斯懷，跟民進黨下架吳斯懷一起對決，由民眾做出決定。

有「港湖女神」之稱的高嘉瑜今早和北市中山、松山區立委參選人吳怡農合體，2人站在堤頂大道路口向往來上班族拜票，不少人在車內或特地搖下車窗向2人比讚，甚至支持者送飲料加油、打氣。

朱立倫昨指出，民進黨喊出下架吳斯懷就是從頭抹紅、抹黑到底，他在替立委蔣萬安站臺時也說，吳怡農應打高素質選戰，不該沒招就對蔣萬安抹紅、抹黑。

吳怡農說，完全聽不懂朱立倫對下架吳斯懷的意見，無法理解為何是抹紅、抹黑。

他表示，已故總統蔣經國一生堅持反共，國民黨如今所作所為，有什麼資格肯定蔣經國，他建議「肯定蔣經國、下架吳斯懷」才符合蔣在社會大眾心中的記憶和印象。

高嘉瑜也說，下架吳斯懷是全民共識，國民黨內也有人認為吳不適任，若朱立倫認為下架吳斯懷是抹紅、抹黑，請朱和國民黨大聲說出支持吳斯懷，跟下架吳斯懷對決，由民眾做決定。

(中時 )