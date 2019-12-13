民眾黨黨主席柯文哲受訪表示，不滿蘇貞昌取消印花稅，並稱自己財政紀律，不債留子孫，諷陳菊欠債千億，酸「我想這就是韓國瑜選總統的重要原因，落跑！」

柯文哲表示，人家問為何我跟陳菊關係不好，我只是問他為何欠債三千多億，我只是提醒她。柯直言，自己當台北市長第一年利息是29億，我還了570億 後來因為財政重組 才降到七億多，國債跟債卷利息高的我都先還了，1400多億利息就是29億了，我就很想問高雄一年利息要多少 。「我猜知道大家一定會嚇到shock!」

柯文哲強調，民眾黨強調的就是財政紀律，因為全台灣沒有一個縣市首長是進來還債的，財政紀律是一個裡面，絕不債留子孫，我們台北市做每個政策都很嚴謹。

柯文哲抱怨，蘇貞昌說要取消印花稅，台北就少掉49億，我最氣得就是去年賴清德說公務員要加薪3％，但錢要自己籌，最氣得就是，台北很節儉，財源有控制，最近接到監察院糾正文，他說台北去年人事費增加太多了。柯文哲諷，看到公文就三條線，心中圈圈叉叉。

柯文哲表示，財政紀律就是價值觀，不以短期利益犧牲長期利益，不因政黨利益犧牲國家利益，不因少數利益犧牲多數利益，而財政紀律不只每個縣市都爛。

(中時 )