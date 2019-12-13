台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲，今接受宅神朱學恆專訪，被問及最近小黨之間的鬥爭，不是說要團結對抗藍綠霸道，柯文哲表示，市場競爭是常態。

主持人朱學恆表示，小黨互鬥嚴重，竟然也見柯文哲的身影。柯文哲對此回應，市場競爭就是常態，現在有兩家大公司，比較小公司進來，親民黨與時代力量比較久，親民黨借殼上市，算是一個公司重組，我們是新的公司還有時代力量，新的公司都還在尋求他的定位 能不能符合市場需求 公司賣的產品不一樣 。

柯文哲比喻，可以打敗dos是windows，可以打敗nokia是iphone，所以你賣的產品跟別人一樣，通路，經銷商，廣告都依樣，所以誰會獲勝，就是市場佔有率最大的那家公司，如果我們的邏輯思維跟國民黨和民進黨依樣，那我們現在就可以打包回家了。

柯也直言，如果跑道大藍小藍大綠小綠，那就會就掛了，所以不要進入別人設定的戰場。

柯文哲指出，好幾年前有與時力討論，跟民進黨到底你們策略是什麼，還有市場定位，而自己民眾黨的市場定位，我在選國會立法院，有三格主軸，財政紀律，國家治理跟公開透明，財政紀律是我們最大的特色，絕不債留子孫，不撒幣政策， 我們做的每個政策都是很嚴謹。

(中時 )