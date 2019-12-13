台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲，今接受宅神朱學恆專訪，被問及日前表態參選2024，提前先成為箭靶，柯曾私下會面陳水扁，他嘲笑2020的政治文化很爛，2024還是這個樣子，柯表示「我不服氣，我一定想辦法試試看。」

柯文哲裝傻，我是這樣講嗎，自己是覺得做好每天的事情就好，2022就下了台北市長，就沒事幹了。朱學恆建議，可以每天一日雙塔，柯文哲笑稱，現在想到都毛毛得，尿都變黑了，為什麼當年可以做到。自嘲再騎個幾次就掛掉了。

朱學恆問及2022下任後到2024間有目標要做什麼嗎，柯文哲表表示們該做準備的時候做好，我其實蠻隨性的，現在工作做好，時間到可以就可以，我對成敗比較淡薄一點，就像是老子說的，生而不有，為而不持，恭而不拘，產生一個東西你不要佔為己有，做了也不一定去依靠他，成功也不要去覺得重要《該做就做，可以就可以，不行就算了。

而為何會選在現在表態，提前成為標靶，柯認為，其實台灣社會也不太正常，2020還沒選完你就在講2024，像陳水扁就說2024應該是朱立倫對鄭文燦。

柯表示自己有私會陳水扁，阿扁有建議他應該這次選，我跟他說，台灣需要的是明治維新，不是義和團，台灣灣政治文化不是換一個總統有用的，他嘲笑柯，你說2020的政治文化很爛，我跟你說2024還是這個樣子啦，柯說「我不服氣，我一定想辦法試試看。」

(中時 )