陳姓男子2年前北上和女網友相見歡，當晚入宿摩鐵，乾柴烈火發生關係，沒想到事後辰男卻挨告性侵，他喊冤稱是兩情相悅，桃園地院法官認為女子說詞反覆，且159公分、80公斤，男子170公分、偏瘦，不可能毫髮無傷完全壓制女子，判陳男無罪，全案仍可上訴。

33歲女子2017年9月透過網路遊戲認識陳姓男子，雙方相談甚歡，2個月後相約假日見面，雙方約在中壢火車站見面，女子控訴陳男藉口很累、想找地方休息，就開車進入摩鐵，她進入房間就被拉到床上撫胸、脫衣，陳男不顧她反抗、哭泣、高喊救命，硬是發生關係，直到她崩潰大哭才罷手。

陳男喊冤，強調2人網戀3個月，當天特地開車北上找她，本來要去吃飯，但女子稱受傷想休息，才進去摩鐵，雙方互脫衣服、你情我願，女子還提醒他「記得戴套」，但做到一半女子突然哭泣，他立即停下、不斷關心，還說要帶她回家，女子卻在他辦理退房時消失，堅詞否認性侵。

桃園地院法官發現女子對於脫衣的時間前後矛盾，且一下說有頑強反抗，被問到身上沒有傷時又改口稱嚇到不敢反抗，也對性交終止原因一變再變，且女子身高159公分、體重80公斤，陳男身高170公分、體重偏瘦，認為陳男沒有明顯體型優勢可以完全壓制女子的反抗，女子驗傷也未發現有被施暴造成的紅腫、瘀血或擦挫傷，證據不足下，判陳男無罪。

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(中時 )