下周國際新聞事件
12/16 周一 自分銀行日本12月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit歐元區12月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit美國12月製造業/服務業/綜合PMI初值
12/17 周二 澳洲央行會議記錄
美國11月建築許可數
美國11月新屋開工數
美國11月工業生產指數
美國10月職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告
業績報告:FedEx
12/18 周三 API原油庫存報告
日本11月進出口、貿易收支
EIA原油庫存報告
業績報告:美光
12/19 周四 澳洲11月就業報告
日本央行利率決議
費城Fed製造業指數12月
美國Q3經常帳
美國請領失業救濟金人數報告
ECB央行全會
12/20 周五 日本11月通膨報告
美國11月個人所得、支出報告
美國Q3 GDP成長率終值
美國11月PCE物價指數
業績報告:Nike
(時報資訊)
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