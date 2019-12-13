下周國際新聞事件

12/16　周一 自分銀行日本12月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit歐元區12月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit美國12月製造業/服務業/綜合PMI初值

12/17　周二 澳洲央行會議記錄

美國11月建築許可數

美國11月新屋開工數

美國11月工業生產指數

美國10月職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告

業績報告:FedEx

12/18　周三 API原油庫存報告

日本11月進出口、貿易收支

EIA原油庫存報告

業績報告:美光

12/19　周四 澳洲11月就業報告

日本央行利率決議

費城Fed製造業指數12月

美國Q3經常帳

美國請領失業救濟金人數報告

ECB央行全會

12/20　周五 日本11月通膨報告

美國11月個人所得、支出報告

美國Q3 GDP成長率終值

美國11月PCE物價指數

業績報告:Nike

(時報資訊)

#11 #製造業