遠東航空今天起開始停業，但董事張綱維一度被爆出神隱，卻有目擊者向媒體爆料，張綱維在遠航在宣布停業(11日)當天，還派人運送大批骨董字畫到韋汝的住家。張綱維上午開記者會時表示並未否認，但強調這些骨董字畫是他個人的財產並非公司資產，已請人鑑價準備拍賣。但本刊調查，該批字畫內價值不菲，有不少是某位現任立委向張商借5千萬元後，抵押給張的抵押品。

根據《周刊王》報導，11日下午二時許，有一台漆有遠航字樣的貨車運來一堆有裱框的畫，有些尺寸甚至大到跟門一般大，全都搬到張綱維房子裡，現場還有一名類似遠航的管理階層在指揮。目擊者表示，「如果沒有張下令，誰敢把這一堆畫搬到他的房產裡？」

據了解，張綱維目前仍住在樺福建設旗下捷運站共構宅內，他自己擁有不少戶，在11日下午遠航爆出停止營運當天，張綱維就將一些字畫就開始運至韋汝住家。

熟悉內情人士表示，這些字畫有不少是張綱維的私人收藏，但其中有很多是某位現在正積極參選的現任立委的抵押品。因為這些字畫是該位立委的收藏品，但之前該位立委向張綱維借了5千萬元，因此將字畫用來當抵押品。

張綱維上午在記者會中正面回應表示：「有一些畫是我的私人收藏，我們要請人家來鑑價準備拍賣掉，但那些字畫是屬於我個人，不是公司財產，至於價值多少要鑑價才知道。」

(中時電子報)