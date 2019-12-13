國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風、草根形象深得基層選民喜愛，擁有一票死忠「韓粉」。有民眾捕捉到，韓在造勢場合向台下「鞠躬」的一幕；真摯的身影、柔軟的身段，與過往政治領袖截然不同，讓韓粉看傻了眼大讚「天生領袖」！他們更認為，從這一小小舉動，就洩露了韓性格深處的秘密——謙卑。

網友在臉書社團《韓家軍》發文，感性寫道：「有一本書叫領袖非天生。但我們這位領袖，怎麼看都是天生的。而且還是一位極為謙卑的領袖。不像有人連『謙卑』這兩個字，都需要連續講到三次，結果還是做不到。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過1500個讚、近百則留言與數十次分享。有人直言，見微知著，光從這一小小舉動，就洩露了韓國瑜性格深處的秘密——謙卑。

其他網友也紛紛回應：「他也磨難很多年了，一命二運三風水，時運到了自然就成就了」、「心裡裝著的都是人民百姓」、「尤其知道他揍過阿扁後，好感度破表」、「這輩子幸好能遇到他！」「遇事不退縮，邪惡不能屈，不卑不亢，勇往直前……天意，來解救台灣的領袖」、「假謙卑真專制……大家應該知道是在形容誰！」「光是這氣勢畫面上，就會贏了，加油喔！」

網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

(中時電子報)