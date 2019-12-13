河心導正疏濬工程說明會13日舉行，預計明年3、4月汛期前完工。（陳淑娥攝）

大甲溪下游高灘地農地近年來不斷流失，農民損失慘重欲哭無涙。（陳淑娥攝）

大甲溪下游高灘地農地近年來不斷流失，農民損失慘重欲哭無涙，市議員吳敏濟多次召集會勘後，終於有著落，河心導正疏濬工程說明會13日舉行，預計明年3、4月汛期前完工，將讓洪水遠離農田。

大安區種植青蔥與水稻的李信宗激動說，耕種30年，花費數百萬元開墾4公頃農田，流失一大半，今年3月即將要採收的青蔥，也一點一滴沖走，冒險搶收被家人拉住，害怕跌落谷底舊事重演，他質疑說，政府為什麼拖到現在才要做？

第三河川局表示，疏濬計畫已通過水利署審查，預期近期就會核准；市府水利局指出，近年來河心一直北移，導致農田不斷流失，此次疏濬計畫包括河心導正，將河床中央高度降低，並回填保護高灘地坡面，明年3、4月汛期前，將先完成河心導正。

吳敏濟指出，農田已陸續流失近20公頃，每次會勘都做成河心導正結論，但政府卻遲遲未採取行動，他透過立法院長蘇嘉全幫忙，要求三河局先投入消波塊，但保護作用有限，仍未能徹底阻止持續崩蹋，經他半年來鍥而不捨爭取，河川局終於要做河心導正了。

(中時 )