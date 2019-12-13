（國民黨立法院黨團今（13）日要求交通部負起責任，在飛安無虞之下，務必將已購買遠航春節返鄉機票的外離島旅客完成疏運。圖／國民黨團提供）

遠航停業風波，立法院國民黨團今（13）日召開記者會，痛批蔡政府、民航局麻木不仁失職、失能，連危機處裡的SOP都沒有，造成500旅客滯留海外1,008員工年前失業，以及上億元消費糾紛不知如何處理。國民黨團要求，交通部應負起責任，在飛安無虞之下，務必將已購買遠航春節返鄉機票的外離島旅客完成疏運。

藍委童惠珍表示，早在今年4月，遠航就發生多起停飛紀錄，在民航局的紀錄裡，澎湖-台北、台北-金門、台中-金門3條航線航班取消率皆超過裁罰標準的6％，取消率分別為6.7％、6.7％、7.8％，各種跡象顯示，遠航發生違規紀錄相當頻繁，甚至還傳出找不到遠航董事長張綱維，民航局難道都沒有警覺嗎？

藍委陳學聖痛斥，蔡政府自上任以來，不僅斷了7個邦交國，還倒了2家航空公司，這就是蔡英文口中說的「台灣經濟越來越好嗎？」民航局對於遠航財務狀況窘迫，難道一點警覺都沒有嗎？2016年底復興航空宣布倒閉，民航局對於危機處理的SOP到底建立起來了沒有？遠航一個即將倒閉的航空公司，還膽敢放上促銷廣告，狂賣春節、寒假廉價機票，這不是吸金，甚麼才是吸金？

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽沉痛的表示，早在2016年復興航空無預警倒閉時，旅遊業就要求政府制定「航空運輸履約保證」機制，旅行公會還主動邀集旅行業者、保險公司與航空公司試算出履約保證的理賠額度，但政府卻充耳不聞，甚至還說出「全世界沒有這樣的前例」。

李奇嶽批評，全世界也沒有像台灣旅遊業，制定「旅行履約保證契約」之後，凡是旅行社倒閉，旅客都能得到賠償，消弭可能衍生的消費糾紛，旅行社可以做得到，為什麼航空業不能？蔡政府、民航局明顯失職不作為，難道還要再出多大的事情，蔡政府才會重視旅遊業？

(工商 )