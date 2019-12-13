新莊副都心房價不斷下滑，根據近期實價揭露資訊，不乏出現慘賠500萬元、1000萬元出場案例，每坪單價已見3字頭。房市專家Sway表示，重劃區崩盤的原因正是「唬爛太多、業力爆炸」。

Sway在臉書發文指出，當年新莊副都心「被唬爛」成第二個信義區，但當一個地區的炒價逐漸背離行情時，崩盤只是指日可待；而且大家對於捷運期待過高，但是住不起台北的人就往桃園去，到處都有捷運阿，因此，當建商又在炒作捷運時，就該留意有啥好炒的、以及捷運是通往哪裡的？

此外，行政院第二辦公室被高估，本來所有的投資客最看好這個，結果還是被公務單位打敗，新莊成為放資料的最好場所，而不是數以萬計的公務員上班人潮。加上門口有捷運，公務員上班也是搭車方便，有必要搬來新莊嗎？捷運利多反而成為不須要購屋的答案。

最後則是假住宅太多，被建商害死。Sway說，中央路（含）以北屬於商業區，建商該蓋一堆百貨公司才對，結果都是蓋一半假商辦、一半住宅，有的建商更狠，整棟蓋商辦卻整棟違規成為住宅，亂七八糟用社區，住戶的素質很難控制，也容易造成日後真住戶想要賠千萬大逃亡。所有假住宅或半假住宅的下場都差不多，就是先亂而後賠售。

(中時電子報)