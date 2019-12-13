新銳迷幻樂團「告五人」今年發行首張專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》，創作能量豐沛的他們，在耶誕節前夕再推出全新單曲〈帶我去找夜生活〉，日前登上新北市某大樓頂樓停機坪拍攝MV，由於當天16度低溫，主唱犬青在頂樓狂風中站立超過8小時，拍攝僅著單薄毛衣，直呼整個人快要被吹跑，但看到作品直呼「太美了，一切都值得」。

超過33層樓高度、讓有懼高症的另一主唱雲安嚇到冷汗狂流，現場高空夜景雖然絕美，但雲安站在停機坪上，嚇得雙腳一度顫抖，尤其其中一幕他得走到停機坪邊緣，即便有防護網，仍是讓他膽顫心驚，鼓手謙哥見狀，主動伸手問：「要牽你嗎？」讓眾人直讚不愧是團中暖男。

告五人出道近3年，2018年拿下金音獎「最佳新人獎」、歌曲〈披星戴月的想你〉破兩百萬點擊，去年底更曾創下未發片即在Legacy Max 2000人次演唱會完售紀錄，成為極具號召力的新生代大勢樂團。日前他們到內地開唱，歌迷更玩起了「人體衝浪」，告五人驚訝自己的人氣和歌迷的熱情。

告五人新歌〈帶我去找夜生活〉MV赴高樓拍攝。（相信音樂提供）

告五人〈帶我去找夜生活〉MV在頂樓停機坪拍攝。（相信音樂提供）

新歌〈帶我去找夜生活〉這首迷幻又抒情的夜之歌，描繪每個人在深夜的某個時刻，獨自沉浸也好、眾人狂歡也好，那份清晰又模糊的執念，在夜幕低垂的片刻，尋覓屬於自我的夜和生活。在耶誕節前夕帶給歌迷大禮，告五人今年將在高雄草衙道跨年晚會舞台陪粉絲跨年，屆時也將帶來新歌〈帶我去找夜生活〉MV13日晚上9點上線，單曲14日凌晨零點上架。更多告五人的訊息，可上官方臉書查詢。

(中時 )