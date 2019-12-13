NBA本季收視率重挫，美國轉播單位ESPN、TNT與上季同期都衰退了20%左右，一般相信這與勇士王朝的沒落有關。勇士開季戰績沉底，總教練科爾(Steve Kerr)表示：「我們很需要收視率。我不是專家，但我認為柯瑞(Stephen Curry)受傷對現況是雪上加霜。」

美媒《雅虎體育》作家古德威(Vince Goodwill)諷刺地說：「大家巴不得勇士王朝快點解體，然後現在真的沒了，怎麼大家反而都不看了？湖人隊回來了，塞爾提克回來了，快艇崛起了，尼克又毀了，這不是大家期待的嗎？看起來人們總是不知道自己想要的是什麼。」

事實是球迷需要一個大反派作為對手，沒有反派就不需要超級英雄了。古德威認為勇士是聯盟一大看點，他們近年湧現大量球迷，本季光是勇士自家舊金山灣區就下跌了51%收視率。同時勇士建立了一個王朝，招來許多嫉恨，如同80年代大家痛恨湖人、塞爾提克的理由相似，因為宰制籃壇的王朝永遠是提高關注度的重要話題。

往好的方面看，明年NFL(美式足球)球季結束、勇士傷兵歸隊(柯瑞預計3月)或許可以拉抬一波收視率。亦有球迷認為這是NBA自食苦果，他們沒有及時對球星抱團做出制衡，超級強隊橫行雖然帶來幾年的好行情，但造成的副作用就是大家對例行賽顯得漠不關心。

(中時電子報)