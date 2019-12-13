遠東航空公司昨天下午宣布停飛，但今天又宣布不停飛，讓上千名勞工及消費者關心，對此，桃園市空服員職業工會今天呼籲，民營事業應比照國營事業，應在證券交易法增訂「設置勞工董事」，讓勞工平時就參與監督企業的營運，達到防弊及吹哨的效果。

國營事業管理法明訂，董事會中應有五分之一的席次由工會推派，但民營事業目前並無相關規範。

遠東航空企業工會顧問林芸表示，自從組成企業工會後，遠東航空便不斷打壓工會，更在調解前夕解僱所有工會幹部，讓其餘勞工心生恐懼、不敢加入，也因此目前工會為低度運作；桃園市空服員職業工會理事朱良駿說，就算日後公司要資遣所有勞工，也應與勞工討論，呼籲勞工盡速加入工會，保障他們的勞動權益。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱說，依大量解僱勞工保護法，未在60天前通報大量解僱，最高僅需開罰50萬元，也未保障員工的工作權，為讓此法能夠遏止企業惡性倒閉，應在該法中科以僱主刑責，政府也應介入調查與仲裁；工會也建議，在民航法及國際航權分配及包機審查綱要中，明定把違反勞動法令入航權審核評估。

鄭雅菱也指出，除了此之事件外，遠航也曾發生過多次無預警停飛，航空公司不僅侵害勞工權也不顧消費者權益，政府應立法要求航空公司負起賠償旅客的全部責任，包括設立保障旅客的專戶等。

(中時 )