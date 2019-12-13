30歲生日過後，楊丞琳試著獨立，不再和母親生活在同一個屋簷下。

雖然母女倆還是住得很近，但終究不像以往那樣朝夕相處。分居才沒多久，楊丞琳驚訝地發現，母親正在漸漸老去，只是一向閒不下來的她，過去總渾然未覺。

她因此重新盤點生活，不再強求每年發片，也不再輕易接下電影、電視戲約。

「一開始，我只是刻意想放慢腳步，後來覺得，如果要做真正想完成的事，就要懂得拒絕、懂得說不。」35歲的楊丞琳，說話還是帶著天生的童音，但這5年來，她不僅擺脫外界曾為她貼上的甜心偶像標籤，也逐漸學會主導關於自己的一切，「不管作品或表演方式，我都調整到了最自在的狀態。」她的臉上滿是自信。

好勝求認同 「要讓說我不好的人閉嘴」

從小熱愛表演的楊丞琳，16歲時就如願以少女團體成員身分進軍演藝圈；但出道前幾年，從外型、演技、舞蹈到歌聲，都遭遇許多毒舌批評，直到2005年因為一首暴紅金曲〈曖昧〉，演藝事業才真正上了軌道。

早期的不順遂，讓楊丞琳懷著強烈的不安全感，擔心自己只要稍微鬆懈，就會失去得來不易的舞台，因此對工作安排一律有求必應。也因為曾飽受質疑，讓她更渴望獲得認同，總是拚了命完成各種要求，「我的好勝心很強，希望讓那些說我不好的人閉嘴。」

所以她溫順地走在經紀公司替她量身規畫的道路上，在鏡頭前扮演青春洋溢的少女角色、用甜膩的娃娃音唱歌……，只要能紅、能持續登台表演，任何建議她都願意敞開雙臂接受。

她也漸漸證明自己，除了每張專輯維持穩定銷量，主演的偶像劇也幾乎都是收視保證，還在10年憑《海派甜心》裡舉止粗暴、內在卻渴望受關愛的反差角色，拿下金鐘獎戲劇類最佳女主角。但她的內心深處一直很清楚，那些獲得粉絲喜愛的演出風格，並不是楊丞琳的真正樣貌。

「我以前的形象是『可愛教主』，很多東西都是天馬行空、古靈精怪的。可是我的本質沒有這些東西，我比較中性、有個性，可愛其實離我很遠。」說著這段話的楊丞琳，頂著一頭微捲長髮，搭配鮮紅色洋裝，即使早已多年不賣萌，但與一般人認知的「中性」，顯然還有段遙遠距離。

「可能外型會讓大家有這種印象，但個性上真的是南轅北轍。」她似乎也看出所有人的疑惑，趕緊補充解釋。

出道不滿10年，楊丞琳就開始有滿腹意見，卻只敢在髮色、服裝等造型設計上投注個人想法，稍稍撫慰她那與軀殼不相稱的倔強靈魂；只有極熟悉的朋友才知道，她不是眾人眼中使命必達的乖乖牌而已。

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(中時電子報)