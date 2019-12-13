全球化妝品製造廠太和-KY(4136)受中美貿易大戰及大陸嚴打直銷影響，今年獲利表現乏善可陳，甚至恐將面臨不賺錢的窘境，董事長特助林順清說，明年將回台設廠解決銷美商品的問題、大陸新接獲大客戶訂單，明年獲利表現將會優於今年。

中美貿易戰課徵大陸銷美化妝品稅率高達25%，太和銷美訂單受到波及，也影響到業績表現。太和美國營收占比約在20%左右，為了突破貿易戰的困境，林順清說，目前積極在台灣尋找適合的廠房，桃園和台南等區都在看，不過確切的地點還沒有底定。

太和將投資300萬美金(約1億元台幣)回台找既有的廠房，然後改造成彩妝產線，現在設備已經都訂好了，就等確認地點後立刻進行設備的搬遷，林順清說，廠房會用租的，基地將控制在2000坪之內，目標力拚在明年第3季投產，等到台灣工廠投產後，就可以解決銷美訂單的問題，屆時業績就能夠回升。

今年大陸嚴打直銷，太和旗下某大客戶受到衝擊，也讓訂單流失，對此，林順清表示，大陸嚴打政策出爐後，直銷客戶訂單的確受到影響，不過，今年接獲大陸品牌--名創優品客戶彩妝品代工新訂單，因旗下共有3000個據點，訂單規模達1億人民幣，是明年度業績的大補丸。

太和今年受到大環境影響，國際知名美妝客戶包括COTY、L'OREAL、BOTTS、REVLON等對於太和旗下彩妝品銷貨力道趨於保守，及大陸電商化驗的品牌快速崛起，使得本土化妝品牌市場重新洗牌，影響太和前11月營收年減22.62%。太和自今年第3季起調整業務接單策略，並爭取到名創優品及大陸本土化妝品等品牌新客戶及新訂單，將為明年度營運注入成長動能。

太和主要市場在歐、美和大陸等地區，今年再度榮獲大陸美容博覽會(CBE)針對彩妝上游供應商所頒發的2019 COSMETECH大獎(C50大獎)，太和此次推出3D工藝製程，是結合3D科技、獨特的專利配方，並採用全線自動化設備及獨有的創新工藝進行自動化生產的技術等，大幅提升彩妝使用功能、持久性更好等重要特性，並可在視覺上打造自然的妝容，使用上有別於一般傳統的化妝品，同時可以滿足消費者不同臉型/唇型、不同形象、立體效果的化妝需求。另外，臉部彩妝產品採用3D技術及多項專利配方等，且曾經榮獲包括MAKE UP IN PARIS及MAKE UP IN NEW YORK INNOVATION AWARDS(創新設計獎)等國際獎項，是今年在展會上詢問度最高之產品。

(時報資訊)