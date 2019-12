全球化妝品製造廠太和-KY(4136)受中美貿易大戰及大陸嚴打直銷影響,今年獲利表現乏善可陳,甚至恐將面臨不賺錢的窘境,董事長特助林順清說,明年將回台設廠解決銷美商品的問題、大陸新接獲大客戶訂單,明年獲利表現將會優於今年。

中美貿易戰課徵大陸銷美化妝品稅率高達25%,太和銷美訂單受到波及,也影響到業績表現。太和美國營收占比約在20%左右,為了突破貿易戰的困境,林順清說,目前積極在台灣尋找適合的廠房,桃園和台南等區都在看,不過確切的地點還沒有底定。

太和將投資300萬美金(約1億元台幣)回台找既有的廠房,然後改造成彩妝產線,現在設備已經都訂好了,就等確認地點後立刻進行設備的搬遷,林順清說,廠房會用租的,基地將控制在2000坪之內,目標力拚在明年第3季投產,等到台灣工廠投產後,就可以解決銷美訂單的問題,屆時業績就能夠回升。

今年大陸嚴打直銷,太和旗下某大客戶受到衝擊,也讓訂單流失,對此,林順清表示,大陸嚴打政策出爐後,直銷客戶訂單的確受到影響,不過,今年接獲大陸品牌--名創優品客戶彩妝品代工新訂單,因旗下共有3000個據點,訂單規模達1億人民幣,是明年度業績的大補丸。

太和今年受到大環境影響,國際知名美妝客戶包括COTY、L'OREAL、BOTTS、REVLON等對於太和旗下彩妝品銷貨力道趨於保守,及大陸電商化驗的品牌快速崛起,使得本土化妝品牌市場重新洗牌,影響太和前11月營收年減22.62%。太和自今年第3季起調整業務接單策略,並爭取到名創優品及大陸本土化妝品等品牌新客戶及新訂單,將為明年度營運注入成長動能。

太和主要市場在歐、美和大陸等地區,今年再度榮獲大陸美容博覽會(CBE)針對彩妝上游供應商所頒發的2019 COSMETECH大獎(C50大獎),太和此次推出3D工藝製程,是結合3D科技、獨特的專利配方,並採用全線自動化設備及獨有的創新工藝進行自動化生產的技術等,大幅提升彩妝使用功能、持久性更好等重要特性,並可在視覺上打造自然的妝容,使用上有別於一般傳統的化妝品,同時可以滿足消費者不同臉型/唇型、不同形象、立體效果的化妝需求。另外,臉部彩妝產品採用3D技術及多項專利配方等,且曾經榮獲包括MAKE UP IN PARIS及MAKE UP IN NEW YORK INNOVATION AWARDS(創新設計獎)等國際獎項,是今年在展會上詢問度最高之產品。

(時報資訊)