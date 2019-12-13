旅遊業者易遊網攜手國壽推動首例保險監理沙盒實驗，合作打造旅遊保險一站式服務，將投保程序減半、且可直接在易遊網官網或APP上直接投保旅平險，不需跳轉到保險公司網站，目標在為期1年實驗期間內達成投保人次達1.8萬、締造1千萬元保費收入。

易遊網指出，大多數民眾出遊時會加買旅遊平安險，但以往在訂購完旅遊商品、後續要購買旅遊保險時，必須自行至保險公司網站或臨櫃購買，無法透過旅行社進行加購，民眾需要轉換至不同平台、還得重新註冊認證會員及填寫資料，程序相當繁瑣。

易遊網此次攜手國壽，以快速、簡單、安全3大訴求，耗時2年推動監理沙盒實驗、以開放API進行技術串接，打造旅遊保險一站式服務，民眾只要是易遊網會員即可投保，並將投保流程自9項縮減至5項，可使投保時間自7分鐘減少至1分鐘即可完成。

此項由易遊網攜手國壽合作的首例保險監理沙盒案，已於9月6日通過金管會核准、12月4日正式啟動上線。雙方表示，由於尚未進行宣傳，上線1周迄今投保件數未達50件，平均投保天數5天、31～45歲為主要客群，後續將展開宣傳，邀請民眾體驗新服務。

易遊網與國壽首波精選需求度最高的6種旅平險方案，並祭出年底前於易遊網投保，單筆保費達800元即可抽1萬元旅遊金。若保費滿1100元、並刷國泰世華信用卡，另可享海外不便險保障，希望透過提供有感回饋，鼓勵民眾體驗新服務。

(時報資訊)