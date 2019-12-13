清晨運動完直接洗熱水澡，小心會中風。（圖／林志豪醫師提供）

最近早晚溫差大，許多人晨起運動後，回到家就想沖熱水澡暖身體，但腦神經外科醫師林志豪分享一個案例，清晨運動完直接洗熱水澡是超NG的行為！很有可能會導致腦中風。

腦神經外科醫師林志豪分享，有位阿嬤本身有心臟病、高血壓的問題，早晨運動後，就去沖熱水澡。沒想到出來之後，就變得怪怪的。一直把自己的左腳撥開說，「怎麼多了一隻腳？」醫師解釋，阿嬤會這樣是因為罹患「右腦中風」。

醫師表示，當患者右腦中風時，會出現忽略症，只能看到右邊部分，所以阿嬤才會覺得左邊的手腳不是自己的。而阿嬤中風的原因，主要是因為室內外溫差過大，加上心律不整，導致血栓塞在腦部。雖然當時阿嬤送醫時已錯過黃金治療期，無法用血栓溶解劑或動脈取栓術來治療，但幸好後來她復原的還不錯，手腳已能慢慢活動。

最後醫師也叮嚀，不管是什麼年紀，冬天都要更注意保暖的問題，在外面運動回來不要急著洗熱水澡，可以先坐下來喝杯水、休息一下，讓身體慢慢回暖，才不會讓劇烈的溫差變化導致血管收縮，最後發生意外！

(中時電子報)