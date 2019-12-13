國民黨副總統候選人張善政，昨天稱總統蔡英文「沒生過小孩，不知家長擔憂下一代健康的心情」，對此蔡英文反問：「為孩子做了什麼」，至於名作家苦苓也看不下去，PO文回應：「你沒當過副總統，怎麽可能會當？人家小英可是正在當總統的」。

張善政昨天出席「新住民午餐約會」，談到新住民健保時指出，來台半年內懷孕就應給新住民健保保障，雖然蔡英文曾表示有產檢補助，但他則強調：「因為她沒生過小孩，不知家長擔憂下一代健康的心情」，立刻引發外界爭議，對此名作家苦苓反擊：「張善政你也不是女人，哪裡懂得女性的需求？你也沒做過工人，怎麼知道為工人謀福利？重點：你沒當過副總統，怎麽可能會當？人家小英可是正在當總統的」。

苦苓臉書全文。（圖／苦苓臉書）

對於昨天一席話遭外界砲轟，張善政今天緊急出面滅火，認為說話重點被斷章取義，已經到了霸凌的地步，更將昨天發言收回重講，改稱「蔡英文請妳體會，天下懷胎的父母心」。

(中時電子報)