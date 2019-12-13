恆生指數公司行政總裁關永盛今（13日）表示，將於2020年1月就同股不同權和第二上市公司加入指數，向市場發諮詢文件，預計諮詢期將會在首季內完成。

香港信報13日報導，關永盛指出，理解市場就有關納入同股不同權股份的風險，但恆生指數代表香港市場，需要檢視不同持份者的意見。相信諮詢會發揮作用，可了解投資者對市值大、成交大的公司赴港上市的看法和做法。該公司會再作研究和決定。

關永盛又稱，現在無法預計諮詢結果，也沒有為同股不同權股份納入恆生指數後，設定任何限制。但現在單一成分股在恆生指數比重上限不多於10％，相信技術上不難處理。

當被問到諮詢是否為阿里巴巴納入成分股鋪路，關永盛並無回應，只說恆生指數需要反映和緊貼香港市場變化，至於哪個時間和哪類股份適合納入指數，要視市場正當性和接受程度。

另外，對於現在大陸公司占恆生指數成分股數目及比重都超過一半，關永盛認為，目前恆生指數仍能反映香港市場，不過香港市場經過多年後有重大變化，會在合適時候研究大陸公司和香港本地企業比例。

(工商 )