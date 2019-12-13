網友回應黃皓微博。（圖／翻攝自黃皓Justin微博）

蕭亞軒找男友合拍〈當你和心跳一起出現〉MV

天后蕭亞軒今年9月生日時大方認戀小她16歲、現年24歲的帥氣男模黃皓（Justin），蕭亞軒曾透露很感激男方陪伴她度過低潮，自己才決定奮不顧身的公開關係。最近蕭亞軒出新曲，MV找來男友同框放閃曬恩愛，兩人也在鏡頭前擁吻，而黃皓微博引來不少天后粉絲關心獻祝福，紛紛要求黃皓要對女神好一點。

蕭亞軒睽違5年總算將推出新專輯，最近網上曝光單曲〈當你和心跳一起出現〉MV花絮，片中可見她內舉不避親的請來男友擔任MV男主角，兩人不論是擁抱、接吻等互動都相當自然甜蜜，蕭亞軒也說：「所有互動都是真實的，不是演出來的。」

而黃皓1日就在微博上曬出MV預告，當時引來不少粉絲留言：「期待完整版小倆口美美的出現甜死我們吧」、「我喜歡了蕭亞軒17年，希望你會好好對她寵愛她」、「姐夫還真演了mv唉，我之前預言成功」、「看一次愛一次，這畫面太美好了」，也有心急粉絲說：「快點喊蕭亞軒團隊活起來搞宣傳寫通稿！還有讓你家蕭亞軒ig認證個藍勾勾！」、「表達方式可以溫柔一點，別嚇著小姐夫哈哈」、「可以讓軒亞（公司名字）換個人經營嗎，連微博都不會用惹」。

(中時電子報)