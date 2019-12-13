鄭宏輝13日發表女性政策。（陳育賢攝）

民進黨不分區立委候選人林楚茵13日為發表女性政策的新竹市立委候選人鄭宏輝站台相挺。（陳育賢攝）

鄭宏輝（前中）13日發表女性政策，上百位在當地傑出女性現身力挺。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝13日舉辦「女性後援會暨小英姊妹會」成立大會，會中發表女性政策形象影片，另也特別邀請不分區立委候選人林楚茵站台，現場湧入百餘位在地各業界傑出女性相挺，強力鞏固女性與中間選民認同。

鄭宏輝今天發表女性政策，希望打造幫助女性開展自我人生的3個「女力加速器」，包括創業加速、托育加速、以及健康加速。

鄭宏輝說，第1個加速是「創業加速」，Empower（啟動）女力，為女力加滿能量，要提升女性社會及職場領導能力，以及鼓勵女性創業，透過立法推動建構健全平等且性別友善的女性創業環境，讓女性創業能夠兼顧家庭與事業。

2是「托育加速」，要建構完善的托育政策，提高女性勞動參與率，兼顧家庭經濟，建立「能生、能養、顧得好」的家庭照顧體系，做年輕爸媽的堅強後盾。

最後要「健康加速」，他提出幫助女性身心健康的運動政策，推動女性「i自己i運動」健康養老政策，整合中央與地方、產業與學界資源共同規畫有利於不同族群女性參與的運動方案，以促成提升女性運動人口，讓「女傑」們活得老養得好。

此外，鄭宏輝表示還要發起「運動場館體檢總動員」，營造性別友善運動環境，積極活化現有閒置場館，對於運動空間與環境的設計需考量女性使用需求，以增加女性主動進入公共運動空間的意願。

另，鄭宏輝今天也首次發表女性政策形象短片，以1分鐘的影片，呈現過去的20年台灣的女性們獨立自主、充滿勇氣、努力突破限制、衝撞既定窠臼以及打破種種不平等的過程，讓社會認可、看見女性的潛能跟活力。

(中時 )