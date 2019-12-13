彰化檢方破獲一起假仲介真詐騙的詐騙集團，集團以電話聯絡被害人，佯稱手上有買家願意高價收購被害人手中持有的靈骨塔，在以話術誘騙被害人添購其他商品或繳稅為由，讓被害人信以為真匯款，不法獲利高達2千萬，檢方訊後將3名集團首腦，依涉嫌違反組織犯罪及刑法詐欺、洗錢、恐嚇取財等罪嫌向法院聲請羈押，於12日下午裁定羈押。

據了解，該詐騙集團依李男（28歲）與女友李女（36歲）及張女（52歲）為首所組成，鎖定早年因投資納骨塔遭套牢民眾，以電話方式聯絡被害人，表示有代銷靈骨塔位服務，在以試探性詐騙話術誘騙，需添購塔位或納骨罐等商品為由，讓被害人信以為真匯款，自2015年起該集團陸續詐騙北中南共10餘受害者，不法獲利高達2千萬。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，年初一名被害人受騙後到彰化分局報案，經警方調查後發現被害人眾多，詐騙集團還製作詐騙教戰守則，指導詐騙話術等，集團在嘉義成立假公司，辦事處遍及中南部一帶，其中一名女性被害人就遭詐騙千萬，欲哭無淚。

彰化地檢署組成專案小組，由檢察官楊聰輝指揮偵辦持續蒐證跟監７個月，11日由檢察官楊聰輝有宏、何蕙君、吳宗達、李秀玲指揮彰化縣刑大及彰化、和美、員林及北斗分局，針對犯嫌居住所等17處進行搜索，並拘提13名犯嫌，查扣贓款20餘萬及詐騙書面等證物。

彰化地檢署表示，本案經檢察官訊後，認該集團為首之被告李男與女友李女及張女等3人，涉嫌違反組織犯罪及刑法詐欺、洗錢、恐嚇取財等罪嫌，且有勾串共犯及證人之虞向法院聲請羈押，於12日下午裁定羈押，其餘6名被告分別以2至10萬元不等交保，全案也積極偵辦中。

(中時 )