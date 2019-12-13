台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲，今接受POP Radio《Pop搶先爆》主持人宅神朱學恒專訪。談到選情，柯文哲強調，若小英贏了，民進黨在國會單獨過半，那是很可怕。

針對民眾黨選情，柯文哲表示，2022下了台北市長，如果民眾黨只有2席立委，要撐到2024就很慘，還是可以做，只是很難。柯文哲還自嘲，民眾黨立委若掛了，就笑一笑。

朱學恒問柯，如何具體化「亡柯感」，讓柯文哲跟立委席次綁在一起，柯說，希望台灣人投票時能愈來愈理智，如果小英贏，讓民進黨在國會單獨過半，「有想過那可怕的情形？」

柯文哲也酸國民黨，現在欠缺一個有力的反對黨，像「卡神」楊蕙如這案子，人家發球給你，諷國民黨還殺成這樣。主持人諷，國民黨會撿到槍，但國民黨會把槍拿來自己頭上試試看。

柯也回應，對準自己的頭，一顆子彈就夠了。朱學恒酸國民黨不爭氣，表示如果吳敦義現在開始請假，說不定國民黨選情會上升。

(中時 )