綜合外電報導，英國大選投票已於當地時間12日晚結束，雖然截至台北時間下午三點仍有3席未開完，但現任首相強森所屬的保守黨已贏得363席次，超過過半的326席，獲得睽違32年以來的大勝，這也意味強生所主張的明年1月英國脫歐勢在必行。美國總統川普也恭賀強森，並表示脫歐後，美英可隨心所欲的展開新的貿易協議談判。
據英媒《衛報》報導，英國下議院共有650個席次，目前保守黨已取得363席，根據出口民調有望共獲368席，為自1987年柴契爾夫人領導保守黨後的最大勝利，而在野黨的工黨則吞下1935年最慘的一仗。保守黨黨魁、首相強森（Boris Johnson）在競選大會上表示，這場選戰將名流青史，保守黨政府獲得強力新授權以實現脫歐，不僅是脫歐，還要讓這個國家團結，繼續往前進。
在保守黨獲得壓倒性勝利後，一向支持英國脫歐的美國總統川普也在推特上恭喜強森，並表示在脫歐後，美英可以自由地展開貿易協議，這份協議有潛力比任何一份更大，比與歐盟內的協議更能發大財。
另外，英國最大在野黨工黨吞下84以來的慘敗，黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，他會為此請辭黨魁，不會再領導工黨角逐日後任何一場大選。而支持英國續留歐盟的蘇格蘭民族黨（Scottish Natioanl Party）預料可在下議院共650席中拿到55席，黨魁施特金（Nicola Sturgeon）表示，蘇格蘭必須獲准舉辦公投，決定自己在英國的地位。
文章來源：UK general election 2019: Tories secure majority as Corbyn says he won't lead Labour into next election – live news
(中時電子報)
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