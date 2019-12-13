僑泰中學參加全國技藝競賽，奪下5金手獎及12名優勝獎。(林欣儀攝)

全國高中技藝競賽落幕，中部地區多所學校展現亮眼成績，其中，台中家商資料處理科學生陳建邦家住新社偏鄉，為了節省通勤時間、增加練習次數，賽前每晚在學校打地鋪，奪下會計資訊組金手獎；僑泰中學張巧明將創作當作享受，每天練習超過11小時，也勇奪電腦繪圖金手獎。

出身單親家庭的陳建邦對會計感興趣，他因為家住新社山區，每天天沒亮就出門、很晚才回家，陳建邦說，高二時甄選進入會計研究社，面對實力強悍的同學們，自己更絲毫不敢懈怠，即便賽前為了增加練習機會，還在學校研究室打地鋪，但聽到得獎時的那剎，辛苦有了回報。

陳建邦的導師江啟綸說，家境不好的陳建邦從小力爭上游，連「壽喜燒」都只是存在於概念中的他，為了目標努力不懈，曾問他為何這麼努力？他回答「因為想讓爸爸高興」，而認真的孩子為了比賽，更在研究室內鋪上紙箱板當床，其傻勁與天真令人不捨。

僑泰中學也在技藝競賽中展現佳績，其中，就讀廣告設計科、從小喜愛畫畫的張巧明握到畫筆就可廢寢忘食，為了這場競賽，她更是每天在校苦練長達11小時。張巧明說，過程雖然辛苦，但也覺得很開心，現在努力有了滿意的成果，一切都值得。

台中家商參加今年技藝競賽，勇奪2金手獎、1名優勝獎；僑泰中學則在20個職類中奪下5金手獎、12名優勝。此外，明台高中室內設計科學生潘心彤奪下全國技藝競賽優勝，且特招班學生黃誼宸參加2019台中學國際研討會相關競賽、榮獲高中職組第一名。

(中時 )