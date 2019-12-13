國民黨副總統候選人張善政昨日出席新住民座談會指出，「不是要說蔡英文沒結婚，沒結婚不是罪過，但她沒生過小孩，不懂父母的心」，引起綠營不滿；蔡英文總統連任競選辦公室發言人群林靜儀今竟批，「治理國家靠的是腦袋，不是靠生殖器有沒有用過，也不是靠你的生殖腺。」，粗魯回應讓許多韓粉不滿。

有韓粉傻眼表示，「蔡英文聽不懂人話嗎？」張善政並沒有強調生小孩，他所指的是父母的心情，但蔡英文陣營卻硬拗成生殖器，粗暴作法令人搖頭。

更有網友引用蘇東波與佛印的故事，認為蔡英文自己的思想不純淨，才把張善政的說法想成骯髒齷齪的說法；就是因為心中沒有父母心、才沒有辦法理解父母心！

網友回應。

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事實上張善政今天上午也澄清指自己原意是說：「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是她沒有生過小孩不知道辛苦，我們主張新住民到台灣前六個沒健保，如果懷孕應該要給健保，雖然蔡政府說產檢有補助，但重點不是產檢，而是產檢有沒有問題。」張痛批發言遭斷章取義、被網路霸凌。

(中時電子報)