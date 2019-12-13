透過公開課讓教師團相互協力、提升專業，激發更多課堂可能。（許哲瑗攝）

新北市自105學年度推動公開課，至今已累積超過百校參與以及上千場次的區級公開授課。（許哲瑗攝）

張明文以一瓶瓶礦泉水舉例，實際讓學生感受水的重量。（許哲瑗攝）

應用平板無線投影、kahoot網頁作答等電子產品，將學生解題狀況投影至講台解說，第一時間觀察學生吸收狀況。（許哲瑗攝）

應用平板無線投影、kahoot網頁作答等電子產品，將學生解題狀況投影至講台解說，第一時間觀察學生吸收狀況。（許哲瑗攝）

108新課綱上路，每位校長及教師每學年度需進行1次公開授課，曾擔任國小教師的新北市教育局長張明文，在卸下27年教師身份後，13日重返校園，為永平國小4年15班學生進行第一堂數學公開課，親自體驗備課、觀課到議課整套流程，以實際行動力挺新制度，讓張明文直呼「又懷念、又緊張！」

昨數學課主題為「容量的乘除計算」，張明文以一瓶瓶礦泉水舉例，實際讓學生感受水的重量，結合蓮蓬頭出水量、馬桶沖水量等生活經驗，加強融會貫通，同時應用平板無線投影、kahoot網頁作答等電子產品，將學生解題狀況投影至講台解說，第一時間觀察學生吸收狀況。

「過去教學是一條孤寂的路，現在則是團隊合作！」張明文說，30年前擔任教職時往往單打獨鬥，授課遇到挫折無法發聲、也無人分享，如今重返課堂，除了緊張，更發現環境改變許多，為準備這場公開課，與新北市國小數學輔導團共備多時，更利用議會結束後留下來討論、修正教案，經過一次次同課異教、共同議課，合作思考如何讓課程更豐富，精進教授內容。

張明文指出，新北市自105學年度推動公開課，至今已累積超過百校參與以及上千場次的區級公開授課，起初有些教師對公開課堂備感壓力，經過一次次反饋後，了解公開課是為了觀察學生吸收狀況以及對教材反應，並由資深教師帶領新進教師，相互協力、提升專業，激發更多課堂可能。

張明文表示，未來4年內將逐年補助學校經費，升級「教師專業發展教室」、「教師PRO空間」等，讓學校有教師會談、共備、議課的專屬空間。新北市也將在23、24日舉辦14場市級公開授課，邀請日本佐藤學教授專題分享，期待教師參與教學討論。

(中時 )