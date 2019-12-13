一年一度的聖誕節即將來臨，PChome 網路家庭在充滿感恩的12月為了分享更多愛與溫暖，推出歲末「PChome分享愛-支持弱勢兒少學習計畫」呼籲大家重視弱勢孩童的多元學習需求，改善學習環境的限制，PChome網路家庭（8044-tw）旗下PChome 24h購物並於今日（12／13）宣布攜手10大品牌一同做愛心，率先捐出多項3C電腦設備如：ACER、ASUS、Lenovo三大廠牌筆電，以及ACER桌機、AOC螢幕、羅技滑鼠與鍵盤、微軟Office軟體、飛利浦檯燈、EPSON印表機等，並希望藉由這次行動，邀請消費者一同加入計畫，可於活動中選取欲捐贈的商品，透過PChome 24h購物送達孩子們的手上，提供弱勢兒少學習過程中的充足設備。

PChome 24h購物表示：「台灣網路普及率高，12歲以上有超過82％曾經上網過，並透過網路閱讀資訊、搜尋資料和與社群互動聯繫，甚至全台灣每家戶的上網比例更高達80.9％，但對弱勢家庭的孩童和青少年來說，過往缺乏上網必備的電腦設備和資源，更無機會接觸數位資訊，PChome 24h購物透過此次率先捐助部分的3C電腦設備，呼籲各界和消費者一起以行動支持弱勢兒少，相信讓他們擁有正常的學習工具與機會，不僅有機會改變孩子們的未來，將來也能讓他們用愛回饋社會，讓愛源源不絕地傳承全台每個角落。」

台灣兒童暨家庭扶助基金會則表示：「108年課綱中重視多元學習，據調查發現80％弱勢兒少對藝能類科有興趣，更有高達35％的孩子想投入電腦學習，不過仍有近30％的兒少因擔憂家中經濟無法負擔，而不敢提出學習才藝的機會，顯見弱勢家庭在學習資源上的不足與缺乏。」而家扶基金會投入兒少才藝培育方案超過十年，至今已輔助逾一萬名兒少學習才藝，身為3C電商最大通路的PChome網路家庭，致力打造多元學習的成長環境，這次活動也凝聚各品牌的力量，提供3C電腦設備，以及入冬所需的保暖用品，並力邀消費者一同響應捐助行列。其中，花蓮家扶中心所扶助的家庭中，有超過80％的家庭為一人養家，更有66%的家庭全戶每月收入不到2萬元，逾70％是單親及隔代教養，這次公益活動希望可透過PChome 24h購物的平台，募集這些家庭所缺乏的電腦設備、家用客廳桌，以及冬季所需的電暖器、瓦斯熱水器，和日用家電洗衣機、中型冰箱、除濕機等物品，並期望響應公益活動的同時，能孕育更多具備才能的弱勢兒少，讓更多孩童一同歡慶聖誕佳節，也讓今年的冬天充滿溫暖的愛。

(工商 )