新加坡歌手文慧如，近三年之身來台打拚音樂事業，結交不少好友，12月11日生日的她，歷年總遭好友惡整，文慧如回想印象最深刻的生日，是在中學時期和同學出去露營，身邊的同學突然應聲倒地昏了過去，她連忙呼救叫大家來幫忙，結果起身一轉頭發現同學都圍了過來拿著蛋糕，唱起生日快樂歌，讓她一時又氣又好笑。

工作人員日前為文慧如慶生，讓她相當感動。（華研國際提供）

華研贈給文慧如一副專屬監聽式耳機作為生日禮物。（華研國際提供）

去年首次在台灣過生日，就被工作人員惡整，個性粗線條的她，本以為今年已排滿工作，先被通知增加工作需提早30分鐘妝髮，在完成妝髮後被請到了另一個房間，傻大姊的文慧如不疑有她，沒心眼的跟著移動，當房間門打開後看見了端著蛋糕跟禮物的公司同事，她竟然愣了五秒後說出：「今年還是被同事慶生了！」唱完生日歌後，感動許下願望：「希望明年的自己跟團隊可以越來越好，跟隨心意的做自己開心的事。」

工作人員日前為文慧如慶生，讓她相當感動。（華研國際提供）

看著文慧如出道以來，一直很努力在音樂上，就連生日願望也是跟音樂有關。所屬的華研國際音樂知道她專注於事業，特別貼心準備了一副專屬監聽式耳機作為禮物，並送上祝福：「希望讓她可以在創作及演出時都有更好的設備做為後盾，在舞台上可以展現出自信。」就在切完蛋糕講完願望，大家歡樂開心的氣氛下，文慧如突然哭了起來，嚇壞現場的大家，讓現場的同事直呼：「真的是反應慢半拍的女藝人耶」。公司特別讓她放一週生日假與新加坡家人展開家族旅遊，讓她放鬆充飽電後，12月底的聖誕節與跨年時用歌聲與大家見面。

(中時 )