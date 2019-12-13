台13甲線道路拓寬工程終於全數完工，13日由苗栗縣政府、公路總局共同舉辦通車祈福儀式。（巫靜婷攝）

台13甲線道路拓寬工程終於全數完工，13日由苗栗縣政府、公路總局共同舉辦通車祈福儀式。（巫靜婷攝）

台13甲線道路拓寬工程全數完工，提供用路人更加安全、舒適的道路環境。（巫靜婷攝）

鄉親盼已久，台13甲線道路拓寬工程終於全數完工，13日由交通部公路總局第2區養護工程處、苗栗工務段及苗栗縣政府，共同舉辦完工祈福儀式，工務處說明，該工程總長約5.43公里，分3段進行，投注總經費達8億8318萬元，道路截彎取直後設置專用道，可解決汽機車爭道、行車視線不良等問題。

台13甲線是聯絡苗栗及竹南、頭份地區的主要道路，車流量大，因路寬不足且無機車專用道，導致汽機車混雜爭道相當危險，加上部分路段屬連續彎道，行車視線不良，經常發生交通事故，工務處指出，從冠軍瓷磚工廠至豐湖國小不到2公里距離，就有10多處彎道，曾在5年內發生12起死傷車禍事故。

台13甲線道路拓寬工程自2011年起規畫辦理，第1段「冠軍瓷磚工廠至豐湖國小」道路截彎取直於2014年完工；第2段「造橋2號隧道至冠軍瓷磚工廠及豐湖國小段」，共約1.75公里，於2015年開工、2018年完工；第3段「豐湖國小至北勢大橋路段」共2.1公里，於2017年開工、今年11月18日順利完工。

工務處表示，第2、3段工程皆由公路總局主辦，執行經費約6億216萬元，這次完工的豐湖國小至北勢大橋段（約11K＋600至13K＋700），道路寬度增至20公尺，執行經費計約2億7801萬元，其中9300萬元為用地費，經過縣府及公路總局努力已全數完工，提供用路人更加安全、舒適的道路環境。

(中時 )