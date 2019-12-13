選戰倒數28天，國民黨總統候選人韓國瑜的支持度始終落後總統蔡英文，選情面臨危機。不過，國民黨台南市議員謝龍介表示，據他私下所做的街頭民調的結果，韓國瑜大贏蔡英文，所以他估韓國瑜會大贏90萬是有依據的。甚至，還有計程車司機嫌他估票少，韓應該會大贏110萬票才對。

謝龍介在網路政論節目《我要當選》上表示，他之所以能斷言韓國瑜會贏，是因為他有做民調，因為他都有去問計程車司機和菜市場選民的投票意願。謝表示，計程車司機都會跟他說，韓國瑜穩贏的！這時，他都會回應，拜託不要因為看到他才說韓贏，計程車司機都會激動表示，才沒有，我們開計程車都是這樣說的。不過，謝龍介也直言，他認為這樣做出的民調不準，因為他們都認識我。

謝龍介接著表示，所以他都會叫他的朋友，如果有去坐計程車，幫他問一下現在選戰的情形，這樣向計程車司機所問出的民調，就較有準確度。他之所以會估韓國瑜將大贏90萬票，是真的其來有自，而且還有計程車司機嫌他估的票太少，他們都估韓會贏110萬票。

(中時電子報)