日勝生(2547)子公司日翔租賃興業今日與銀行團簽署聯合授信合約，計畫引進七家銀行新台幣約19.82億元聯貸，持續支持政府青年社宅與青銀共區政策。

日勝生表示，由於子公司日翔租賃已在中和及三重地區，將此BOT計畫經營成為青年社會住宅示範社區，因此獲得銀行團支持，由兆豐國際商銀擔任主辦銀行，與全國農業金庫、台中商銀、彰化商銀、新光商銀、第一商銀、華南商銀共七家籌組聯貸銀行團，並獲得踴躍認參金額24億元，超額認參21%，最後以新台幣19.8235億元，與日翔租賃簽訂七年期聯合授信合約，顯示銀行團對日勝生集團經營績效與理念肯定。

日翔租賃為日勝生100%持有之子公司，主要業務之一為經營管理「新北市青年住宅興建營運移轉」70年之BOT計畫，其中囊括新北市中和區秀峰、三重區大安、三重區大同南段1,143戶青年社宅，總計約17,944坪，租約採取兩年一約，租期最長可達6年。

日勝生基於青銀共區政策，並在中和青年社宅規畫健康樂齡宅樂陶居，導入身心關懷與安居如家的溫暖理念，加上安全門禁管理、健康服務與資訊定位系統，除已滿租廣受好評，有多位登記等候進住外，並已吸引潛在客戶詢問日勝生下一階段-三芝智慧健康樂齡宅之規畫內容及推案時間。日勝生有感於年輕族群資源有限，因此同步規畫「追日青創計畫」，提供板橋-日勝幸福站店面第一年免租、第二年半價的優惠條件，以日勝幸福站萬人商圈做其創業基礎，並委託專業指導青年創業計畫及定期追蹤成果，期望提供青年更多逐夢契機。

(時報資訊)